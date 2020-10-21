美國承諾提供巴西資金購買美國產品 共同抵制華為

美國週二 (20 日) 承諾巴西，將提供 10 億美元資金，支持巴西進口美國貨，希望藉此可說服巴西在建構 5G 網路時，不要使用中國公司華為的產品。

美國國家安全顧問 Robert O'Brien 帶領美國進出口銀行、美國國際發展金融公司 (DFC)、美國國家安全委員會等官員，目前正訪問巴西，他表示，這一協議以提供貸款、擔保與保險的方式，讓巴西進口美國產品與服務，特別是與通訊及 5G 相關的領域。

美國進出口銀行週二與巴西經濟部簽訂的合作瞭解備忘錄中，雙方同意進一步探討合作方式，最高可能動用美國進出口銀行 10 億美元資金，發展電信、能源、基礎建設、物流、礦產、製造等商業機會。

巴西總統 Jair Bolsonaro 在協議簽訂之後，重申支持美國總統川普連任。

在華盛頓，美國高級官員呼籲巴西仔細監測中國在巴西的投資，北京方面則透過華為出售 5G 技術，來擴大在巴西的影響力。

中國駐巴西大使館在推特上指責，美國尋求網路「壟斷」，但表示相信大多數國家將保持獨立，並就 5G 做出自己的決定。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，與巴西達成的貿易協定將為鋼鐵、乙醇和糖的進一步談判鋪平道路，而加強美國投資，也有助平衡本地對中國的依賴。

他強調，希望巴西也對中國的投資保持謹慎，批判的眼光。他說: 「我們鼓勵巴西... 努力合作，以確保我們在各種科技、電訊和 5G 方面，都對中國保持謹慎的關注。」