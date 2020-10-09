諾基亞獲比利時最大電信商5G合約 取代華為

在美國當局以國家安全為由呼籲各國共同封殺華為後，已經有許多歐洲國家對華為祭出了不同程度的限制。有消息人士在週五 (9 日) 表示，比利時最大電信公司 Proximus Group 和另一家電信公司 Orange Belgium 已決定選擇諾基亞 (Nokia) 的設備，來取代現有的華為設備並推出未來 5G 網路。

在華為受到美國當局封殺的情況下，共享行動網路的 Proximus Group 和 Orange Belgium 面臨政治壓力，兩家公司被要求將華為從網路設備供應商當中移除，而兩家公司也已經同意逐步將諾基亞的設備來取代華為的設備。

報導也指出，若消息得到證實，則 Proximus Group 和 Orange Belgium 將是首批受迫於政治壓力下，將華為從 5G 網路建設當中剔除的歐洲電信商。

此外，僅管華為多次否認來自美國的指控，但是由於比利時的首都布魯塞爾，是做為歐盟執委會的辦公地點和歐洲議會所在地，具有戰略意義，也讓美國情報機構更加關注當地資安問題。

對此，華為發言人則表示，這是運營商組織的招標結果，是個自由市場的結果。華為長年深耕比利時市場，而公司的承諾將會保持不變。

產業高層和分析師預期，美國對華為加大禁令，以切斷華為關鍵晶片的供應，將對更廣泛的科技供應鏈產生重大影響，一名業內高管表示，去年 5 月首次將華為列入黑名單時，比較像是一個重大的政治信號，但效果有限。不過，美國商務部的人已經用了一年的時間來磨刀，新規則可能對科技來帶來真正的改變。