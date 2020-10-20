南華早報：國泰航空將裁員6000人 並終結旗下品牌港龍航空

《南華早報》報導，為度過疫情難關，香港國泰航空 (0293-HK) 計劃裁員 6,000 人，旗下品牌國泰港龍航空也將結束營運。

《南華早報》引述多位知情人士報導，預計國泰航空將於週三 (21 日) 港股收盤宣布裁員計劃，該公司原先打算於全球裁員 8,000 人，在接受港府援助後，裁員人數預期略微下滑至約 6,000 人，其中香港的職位將首當其衝。

此外，上述報導指出，國泰還將犧牲旗下品牌國泰港龍航空，將全數人力和資源併入前者。

其中一位消息人士稱，考慮到財務狀況不佳，國泰航空沒有必要同時保留 2 個品牌，同時強調國泰不會放棄中國市場。另一位消息人士則表示，該公司將盡可能留下港龍航空的所有機師。

目前國泰航空集團在全球擁有 3.3 萬名員工，其中近 2.7 萬名在國泰航空及港龍航空服務。針對報導，國泰航空並未回覆評論請求。

今年以來，國泰客運量因旅遊限制升級而遭受重創，4 月和 5 月的每日搭乘人數最低僅 500 人，9 月乘客人數更是較去年同期大減 98.1％，國泰航空預計，今年剩餘時間的運力水平僅約疫情前的一成，大幅低於 2021 年上半年預期。

國泰集團此前曾暗示，未來可能透過小型航班來降低大型航班的消耗成本，但一位內部消息人士警告，撇除近期的裁員計劃，明年仍可能出現大量人員過剩。

交銀國際的運輸產業分析師尤璐雅認為：「光靠削減 17％-18％人力，無法完全反映國泰航空的營運需求，若國泰航空預期需求將在 2022 年顯著回升，他們可能會願意承擔明年的高昂人力成本，但似乎還沒有人有資格做出這種預測。」