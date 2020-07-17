載客量大減99% 國泰航空上半年恐虧損13億美元

國泰航空 (0293-HK) 於週五 (17 日) 宣布，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對航空產業造成重創，預估今年上半年的稅後虧損幅度將高達 99 億港元 (約 13 億美元)。

國泰航空的顧客及商務總監林紹波 (Ronald Lam) 表示，受到各國政府邊境封鎖措施的影響，全球航空產業仍具高度不確定性。6 月份國泰航空及國泰港龍的載客率僅達 27.3%，此外，6 月份的載客人數為 27106 人，較去年同期大幅衰退 99.1%。

林紹波表示，雖然香港機場放寬了對於轉機的限制，促使轉機乘客增加，航空旅遊需求與之前相比也呈現些微好轉，但改善的程度並不明顯。

疫情對於全球的航空業者造成嚴重衝擊，並引發了失業潮及企業破產潮。在 4 月份時，國泰航空每日平均載客人數僅為 458 名，於 6 月份則增加至每日 900 名。

為了減輕營運和財務的負擔，國泰航空於上個月提出了 390 億港元的政府救援計畫，並在週一時已通過股東會的同意。根據該計畫，香港政府將會透過 Aviation 2020 Limited，持有國泰航空 6.08% 的股份。

雖然募資計畫將可減輕國泰航空的壓力，但近日來香港的新冠確診病例呈現增加趨勢，促使政府加強社交距離措施，恐將進一步增加國泰航空的營運不確定性。

於 7 月份時，國泰航空的產能僅達正常水準的 7%，林紹波表示，公司將持續評估增加航班的可能性，並期望在 8 月份時，將產能提升至正常水準的 10%。

在貨物運輸方面，在 6 月份時，國泰航空及國泰港龍共運送了 93228 噸的貨物和郵件，較去年同期下滑 43%。

國泰航空股價於週五 (17 日) 港股收盤時下跌 1.47%，報每股 6.02 港元。