傳下周二螞蟻集團展開股票申購 11月6日掛牌

周二 (20 日)《南華早報》引述消息人士指出，中國及香港主管機構已經放行螞蟻集團在香港上市申請。繼中國證監會後，螞蟻昨(19) 日通過香港聯交所上市聽證。
市場判斷在路演作業後將於下周二～周五（27 日～30 日）進行股票申購作業，A+H 股上市時間可能落在 11 月 6 日 (周五)，以上僅是初步作業時間表，最終可能仍有變化。同時 MSCI 已表示在螞蟻集團上市後會評估將其納入到 MSCI 中國指數內。
法人預估螞蟻集團 IPO 募資規模可能高達 350 億美元，而上海與香港各募資 175 億美元，而這個規模將超越沙烏地阿美 294 億美元 IPO 紀錄，創下全球最大 IPO 募資規模。
螞蟻集團已將 IPO 總估值上調至 2800 億美元，這是繼從 2250 億美元提高至 2500 億美元後，螞蟻集團再一次選擇調整 IPO 總估值。《金融時報》則稱，一些分析師對螞蟻集團的估值上看 3180 億美元。
螞蟻集團在公開說明書指出這次 A+H 股發行中，發行的新股數量合計不低於發行後總股本的 10%，發行後總股本不低於 300.39 億股。
法國巴黎銀行看好螞蟻集團估值潛力，其表示螞蟻集團所構建的金融科技平台服務業務中三大核心的營收，已佔螞蟻集團去年總營收的 56%。巴黎銀行預估此三大營運核心，有助推動螞蟻未來十年營收年複合成長率達 21%，及營利年複合成長率達 26%。