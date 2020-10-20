〈美股早盤〉紓困談判到期前夕 市場樂觀情緒瀰漫 道瓊開盤漲超百點

距離眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 設立的談判大限剩不到 24 小時，市場週二 (20 日) 仍聚焦紓困方案談判進展，美股開盤後持續走高，道瓊工業指數漲超百點，那指、標普 500 指數以及費半均漲逾 0.4%。

美國紓困談判

佩洛西發言人 Drew Hammill 週一推文稱，與美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 的歧見正持續縮小，佩洛西仍希望能在週二結束前，確認雙方是否能在大選前通過紓困法案。

與此同時，美國參議院預計週三 (21 日) 對一項 5000 億美元的疫情刺激法案進行投票，期望藉此幫助受疫情打擊的小型企業。市場預期，民主黨將以計劃不夠為由反對共和黨的提案。

美司法部向 Google 提起反壟斷訴訟

知情人士稱，美國司法部將於週二 (20 日) 向 Google(GOOGL-US) 提出反壟斷訴訟，指控 Google 利用網路搜尋引擎及廣告業務方面的優勢地位，使同業在市場競爭中處於劣勢。

該訴訟僅為一系列反壟斷調查的開頭，報導還稱，德州檢察總長 Ken Paxton 準備向 Google 在數位廣告市場的反競爭行為展開調查，愛荷華、科羅拉多等州的檢察總長也正在考慮對 Google 提出廣泛訴訟。

英國脫歐貿易談判

為打破貿易協定僵局，歐盟和英國的脫歐談判代表預定週二 (21 日) 稍晚進行談話。

儘管英國表示除非歐盟根本立場出現變化，否則沒有討論餘地，歐盟談判代表 Michel Barnier 仍表示，將針對協議草案的法律文本，與歐盟加強對話並公開討論。

美國經濟數據

週二 (20 日) 盤前公司 9 月新屋開工和營建許可數據，兩者分別報 142 萬戶和 155 萬戶，月增 1.9% 和 5.2%，9 月營建許可數寫下 2007 年 2 月以來新高。

截至台北時間週二 (20 日)21 時許：

道瓊指數上漲 117.22 點或 0.42%，暫報 28312.64 點

那斯達克上漲 48.59 點或 0.42%，暫報 11527.47 點

標普 500 指數上漲 15.37 點或 0.45%，暫報 3442.29 點

費半上漲 10.73 點 0.45%，暫報 2396.58 點

台積電 ADR 上漲 0.31% 至每股 87.83 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.789%

紐約輕原油下跌 1.10% 至每桶 40.38 美元

布蘭特原油下跌 0.82% 至每桶 42.27 美元

黃金下跌 0.43% 至每盎司 1903.40 美元

美元指數下跌 0.20% 至 93.24 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

IBM(IBM-US) 早盤下跌 5.30％，至 118.87 美元。

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 176 億美元，年減 2.5%，高於 Refinitiv 預期的 175.4 億美元

毛利率報 48%，上升 180 個基點，同於第 2 季的 48% 和去年同期的 46.2%

EPS 報 1.89 美元

淨利報 17 億美元，年減 2%

自由現金流 (FCF)11 億美元，低於 FactSet 預期的 2.26 億美元，是 2001 年來單季新低

12 個月累計 FCF 108 億美元

Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

調整後 EPS 報 2.58 美元，年減 4%，符合 Refinitiv 平均預期的 2.58 美元

淨利報 23 億美元，年減 3%

毛利率報 49%，上升 160 個基點

寶僑 (PG-US) 早盤上漲 2.50％，至 145.46 美元。

2021 財年 Q1 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 193.2 億美元，年增 9%，優於 Refinitiv 預期的 183.8 億美元

淨利報 42.8 億美元，年增 19%

稀釋後 EPS 報 1.63 美元，優於去年同期的 1.36 美元，優於 Refinitiv 預期的 1.42 美元

2021 財年財測：

營收：增長 3% 至 4%，優於先前預期的 1% 至 3%

核心 EPS：增長 5% 至 8%，優於先前預期的 3% 至 7%

股票回購規模：70 億至 90 億美元，大於先前預期的 60 億至 80 億美元

英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 0.37％，至 54.38 美元。

多家外媒報導，英特爾同意以 90 億美元、全現金交易方式，將旗下 NAND 記憶體晶片業務售予南韓 SK 海力士 (SK Hynix)，包含固態硬碟業務、NAND 零件及晶圓業務，以及英特爾在中國大連的工廠，不過，英特爾將保留與美光 (Micron) 共同開發的先前 Optane 記憶體技術。

SK 海力士稱，目標是在 2021 年下半年獲得政府批准，並在 2025 年 3 月完成收購交易。

每日關鍵經濟數據：

美國 9 月營建許可數報 155 萬戶，預期 152 萬戶，前值 147 萬戶

美國 9 月營建許可月增率報 5.2％，預期 3.0%，前值 - 0.9%

美國 9 月新屋開工數報 142 萬戶，預期 145.2 萬戶，前值 141.6 萬戶

美國 9 月新屋開工月增率報 1.9％，預期 2.5%，前值 - 5.1%

上圖為美國新屋開工月增率，下圖為美國營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

德國商業銀行 (Commerzbank) 經濟學家 Peter Dixon 表示：「必須達成某種形式的交易，最有可能的結果是，他們必須做點什麼。鑑於疫情狀況，美國經濟需要一些支持，市場也需要某種形式的指引，我們真的快沒有時間了！」

澳洲國民銀行 (National Australia Bank) 策略師 Rodrigo Catril 表示：「美國的經濟刺激談判依舊無進展，使得大選前推出新一輪紓困措施的前景變得更加黯淡，目前我們很難看到雙方在 11 月 3 日前達成協議，雖然市場仍抱持新一輪方案即將出爐的想法，但以現階段來說，這似乎只會發生在大選後。」