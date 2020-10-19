iPhone 12新機本周開賣 中華電再加碼祭優惠衝銷量

iPhone 12 新機將於本周開賣，中華電 (2412-TW) 今 (19) 日宣布，將於周五 (23 日) 上午 8 點在台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 12 新機首賣會」，且當天將再加碼祭優惠，前 100 名排隊果粉將贈送 3600 元優惠券，藉此提升銷售量。

中華電表示，除開賣會當天，現場排隊民眾贈送優惠券外，消費者今年底前持優惠券至門市購買 iPhone 12 全機型任一款，皆可再享 3600 元購機優惠，該優惠包括新申辦、攜碼、續約精采 5G 購機方案均適用。

此外，為讓果粉不用徹夜排隊搶頭香，中華電舉辦「iPhone 12 全機型百萬好禮寵果粉」抽獎活動，自 11 月開始，總計共有 5 階段抽獎，每階段抽出兩位，將有機會把 iPhone 12 Pro 帶回家。

資費方面，中華電表示，新機為 5G 購機方案，消費者月繳 1399 元、綁約 48 個月，iPhone 12 128G 只要 0 元；iPhone 12 Pro 128G 專案價 6300 元。

再者，月繳 1599 元，搭配「舊 i 換 5G」舊機回收價加碼再折 3000 元，行動 VIP 最高折 5000 元，iPhone 12 Pro 256G 即可 0 元入手，且資費包括上網吃到飽、最大網內免費講，中國信託銀行信用卡卡友獨享最高 30 期 0 利率、以及獨享 AppleCare+ 24 期 0 利率優惠。