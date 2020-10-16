〈蘋果新機發表〉亞太電iPhone 12資費壓軸登場 最低796元起

繼四家電信商祭出 iPhone 12 資費後，亞太電 (3682-TW) 今 (16) 日也推出新機資費，有別於電信三雄只推出 5G 資費方案，亞太電提出 4G 資費方案，最低月繳 796 元起、綁約 30 個月。

亞太電表示，申辦限定方案，月付 999 元，享 4G 不限速上網吃到飽，iPhone 12 64GB 手機專案價僅 10800 元，且搭配舊換新方案，最高再折 23500 元。

針對老用戶祭出優惠方案，續約 1396 元購機方案，享專案價折 8000 元；續約 1196 元購機方案，則享專案價折 6000 元；續約 996 購機方案，則享專案價折 5000 元。

舊換新方案部分，亞太電指出，若是有前一代 iPhone 11 Pro Max 512GB 舊換新，最高再折 23500 元，且刷指定信用卡享 12 期分期零利率。

遠傳 (4904-TW) 今日再祭出 iPhone 優惠活動，消費者明 (17) 日起至實體、網路門市購買 iPhone 11，手機最高降 5400 元；購買 iPhone SE 最高省 1000 元，另外，老客戶除續約免萬元預繳費用外，最高再折 5000 元，且購買 iPhone 11 128G，若搭配 1399 元資費，手機 0 元帶回家。