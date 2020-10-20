電信商拚場搶客 遠傳開賣iPhone 12再加碼祭優惠

iPhone 12 新機將於本周五 (23 日) 上午開賣，繼中華電 (2412-TW) 宣布開賣當日，前 100 名排隊果粉贈送 3600 元優惠券，遠傳 (4904-TW) 今 (20) 日也宣布，開賣當日推出「舊 i 換新」活動，符合指定申辦條件，除手機 0 元外，再送價值 3000 元禮包。

遠傳將於本周五在信義威秀門市，推出開賣活動「舊 i 換新」，前 50 名排隊果粉，只要持 iPhone 6s 以上舊機，申辦 5G 1399 元以上資費，現場再折 9300 元，就能把 iPhone 12 以 0 元帶回家，此外，再送價值超過 3000 元的無線充電盤與快充組合禮包。

另外，開賣前 3 日，至遠傳直營門市購買新機，加購 AirPods2 只要 3990 元、加購 AirPods Pro 只要 6290 元，指定原廠配件還可享 9 折優惠。遠傳表示，上周開放預約 iPhone 12、iPhone 12 Pro 後，預約量較去年同期成長 3 倍，寫下近年 iPhone 買氣新高。

中華電則將在周五上午 8 點在台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 12 新機首賣會」，且當天將再加碼祭優惠，前 100 名排隊果粉將贈送 3600 元優惠券外，今年底前持優惠券至門市購買 iPhone 12 全機型任一款，皆可再享 3600 元購機優惠，該優惠包括新申辦、攜碼、續約精采 5G 購機方案均適用。