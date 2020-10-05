中華電MOD業務已轉盈 看好異業結盟推升獲利成長

中華電 (2412-TW) 今 (5) 日宣布，攜手女裝時裝品牌 APUJAN 合作，將在中華電旗下影音平台 MOD 開設「APUJAN 時尚秀專區」，總經理郭水義表示，MOD 業務已在去年虧轉盈，看好透過異業結盟、持續擴充業務，獲利可望進一步增長。

中華電原取得 2020 東京奧運台灣新媒體平台轉播權，並計畫利用 5G 網路，首次以 4K、VR 轉播，不過受到新冠肺炎疫情影響，東奧被迫延期。

郭水義指出，雖然東奧今年停辦，但另一方面是「福禍相倚」，給公司充裕的時間，讓 5G 轉播技術更成熟，同時觀眾也能先透過 4K、VR 等，習慣多視角的觀影方式。

郭水義表示，MOD 業務去年已順利由虧轉盈，且今年每月營收均超過 3 億元，儘管今年沒有東奧加持，但疫情推升居家娛樂需求，加上持續透過異業結盟、擴充業務，看好今年全年獲利可望進一步成長。

倫敦時裝週今年受疫情影響，改由線上發布，其中 APUJAN 受邀拍攝影片參展，且與中華電攜手合作，在 MOD 平台開設「APUJAN 時尚秀專區」，MOD 客戶將能跨國感受倫敦時裝周氛圍，以及掌握時裝秀動態。

郭水義指出，MOD 作為影音平台，將持續進行跨業合作，打造垂直場域，未來也將會擴增 AR、VR 應用，讓用戶體驗更多元。