全球化浪潮飛速 投資更需超前部署

隨著經濟全球化發展，運輸、通訊與科技創新日益進步，加速了人力、資訊和資本等於各國間流動，全球化的力量也逐漸削弱各個主權國家控制自身經濟走向的能力，促使世界民族主義日漸抬頭，這將對全球金融市場與投資前景產生深遠影響！

PGIM 保德信投資管理建議除應將投資視野放長放遠，持續關注短期市場的波動表現，還要積極全面地瞭解民族主義與全球化兩造勢力不斷衝突拉鋸的進展，才能在動盪的洪流中成為最後贏家。>> 了解更多

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助您在紛擾市況中撥開迷霧，駕馭不同市場週期，建立更強健投資組合

PGIM 保德信投資管理相信，全球化與民族主義兩造拉鋸勢力，將持續翻轉全球金融市場，投資上必須以更全球性的廣角視野觀察趨勢變化，留意可能的尾端風險，建議投資人應從五大角度重新思考布局策略。 >> 了解更多

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