〈觀察〉國際新冠疫苗明年來台 台廠面臨三大考驗

國際四大藥廠開發的新冠疫苗進入三期臨床試驗，其中德國藥廠 BioNTech(BNT) 的疫苗有望今年底通過相關認證審查，不過該疫苗屬於 mRNA 疫苗，儲存、運送過程中需保持在 - 70⁰C 以下，東洋 (4105-TW) 等台廠若明年要代理進口，將面臨三大考驗，包括疫苗需經冷鏈運送、疫苗低溫保存、及近上億元的採購價。

以目前四家歐美藥廠已進入三期試驗的新冠疫苗來看，Moderna 開發的新冠疫苗，與 BNT 均為 RNA 疫苗，在不同開發技術平台下，儲存與運送須保持 - 20⁰C、解凍後可在 2-8⁰C 維持一周以上；阿斯特捷利康 (AZ) 為重組病毒疫苗中的腺病毒疫苗，疫苗儲存在 2-8⁰C 冰箱可維持 1 年；嬌生 (J&J) 則與 AZ 類似，是使用重組病毒疫苗的非複製 Ad26 腺病毒載體，儲存運送須保持在 - 20⁰C、解凍後可在 2-8⁰C 存放 3 個月。

BNT 的新冠疫苗同樣進入三期臨床試驗，在阿根廷、巴西、南非、土耳其及美國等多個地區收案，預計本月完成收案約 4.4 萬人，同時，該疫苗正接受歐盟藥物管理局與加拿大衛生部的滾動式審查，可望年底通過審查，成為全球第一支上市的新冠疫苗。

雖然 BNT 的新冠疫苗開發時程超前，但該疫苗屬 RNA 疫苗，據過往經驗，RNA 病毒引發的疾病至今尚未研發出疫苗，包括 SARS、C 型肝炎、愛滋病等，雖然疫苗為最有效抑制病毒，但開發不易。

再者，BNT 的新冠疫苗需透過冷鏈物流，包括儲存與運送須保持在 - 70⁰C 至 80⁰C；室溫下解凍 30 分鐘，疫苗在 25°C 約可維持 2 小時、解凍後可在 2-8⁰C 冰箱保存 5 天；以注射用水稀釋後的疫苗，需在 6 小時內使用完畢。

其中，在儲存、運送方面，儘管台灣有 - 70⁰C 以下的儲藏空間，但多是存放藥品原液相關半成品，非疫苗完成品，且醫院端也必須有相關存放疫苗的低溫倉儲，加上台灣尚無超低溫的物流服務，因此後續疫苗的儲存與運送，對業者來說是一大考驗。

價格方面，依據 BNT 與其他業者合作模式來看，BNT 在疫苗研發初期時，獲美國政府投資 19.5 億美元，並以每劑 20 美元，讓美政府能以較低的價格，保證取得疫苗；而台灣則難談到此價格，預期台灣採購價將與目前國際上每劑 30 美元相當。

以東洋目前向 BNT 爭取 3000 萬劑新冠疫苗計算，以每劑最低 30 美元，總採購金額上看 9 億美元 (約新台幣 260 億元)，儘管下季可先採購 1000 萬劑，但金額至少也要 86 億元，東洋上半年當約現金約 24 億元，若要採購新冠疫苗對公司現金流來說，仍是大筆支出。