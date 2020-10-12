〈東洋新冠疫苗〉明年Q1最多引進千萬劑來台 可供應500萬人施打

東洋 (4105-TW) 今 (12) 日宣布，向德國藥廠 BioNTech 初步爭取到 3000 萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，首批 1000 萬劑疫苗預計明年第 1 季到貨，約可供應 500 萬人施打，董事長林全表示，東洋將扮演德藥廠與台灣政府間的溝通橋梁，預計本月底前，與政府討論後續所需的採購量。

德國藥廠 BioNTech 開發的新冠疫苗，目前有與美國、英國、日本、加拿大、歐盟等簽訂供應合約，總經理施俊良表示，該新冠疫苗研發初期時，美國投資 19.5 億美元，採購 1 億劑疫苗；日本則採購 1.2 億劑疫苗；此次東洋爭取 3000 萬劑疫苗。

施俊良指出，BioNTech 的新冠疫苗，預計本月底完成超過 4 萬人的新冠臨床試驗，有機會成為全球最快上市的新冠疫苗，BioNTech 已開始排定生產疫苗。雖然此次爭取最多 3000 萬劑疫苗，但東洋扮演 BioNTech 與台灣政府間的橋樑，後續將與政府討論採購量，預計本月底前，與 BioNTech 完成訂單與定價。

價格方面，施俊良表示，美國政府為確保新冠疫苗數量，透過投資合作方式，以每劑 20 美元向 BioNTech 購買疫苗，因此價格較低，台灣恐難以談到此價格，預期台灣採購價將與目前國際上每劑 30 美元相當，法人估，若東洋爭取全數 3000 萬劑計算，採購價上看 9 億元。

BioNTech 的新冠疫苗需要透過冷鏈物流配送，在儲存、運送過程中，須保持在零下 - 70℃，疫苗在室溫下解凍 30 分鐘、室溫 25℃以下約可維持 2 小時，林全表示，目前冷鏈物流配送在尋找國、內外廠商合作，疫苗倉儲則還在評估需自建或找合作廠商。