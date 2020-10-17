蘋果新品亮相、台積電法說、鴻海科技日 本周大事回顧

蘋果本周舉行第二波秋季發表會，共推出新款 iPhone、HomePod mini、MagSafe 與 Beats Flex 等四樣新品，台積電則在周四法說會報佳音，上調產業、全年營收年增幅，鴻海科技日周五登場，會中除了首次提及與裕隆的合資公司，更設定未來 5-7 年拿下全球 10% 的電動車市場，以下是本周大事回顧：

蘋果 iPhone 12 系列首度亮相 最低 23900 元即可入手

蘋果本周舉行第二波秋季發表會，共推出新款 iPhone、HomePod mini、MagSafe 與 Beats Flex 等四樣新品，其中，新款 iPhone 包括 iPhone 12 Mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro，以及 iPhone 12 Pro Max，台灣蘋果官則預計在 10 月 16 日起開放預購，最低售價為 23900 元。

電信三雄為搶食新款 iPhone 換機潮，周三當日皆全面祭出 5G 資費，最低月繳 1399 元，手機 0 元帶回家，台灣之星則挑戰市場資費與手機專案最低價，月租最低 599 元起，即可入手 iPhone 12/12 Pro，再享終身 5G 上網吃到飽。

台積電估 Q4 營收續創高 二度上調產業與公司展望

晶圓代工龍頭台積電周四召開法說會，看好在 5G 手機、高效運算需求驅動下，5 奈米動能續強，估第四季營收達 124-127 億美元，季增 2.1-4.6%，續寫新猷，毛利率估 51.5-53.5%，營益率估 40.5-42.5%，站穩高檔，但略較第三季下滑。

台積電也再度上調今年產業與公司展望，估晶圓代工產值成長近 20%，台積電今年美元營收則成長 30%，全年資本支出估達 170 億美元，貼近原先預期上緣；對於客戶庫存高於季節性水位，台積電則認為不必過度擔心，有信心 2021 年、2022 年需求會跟上。

鴻海董座劉揚偉：未來 5-7 年拿下全球 10% 電動車市場

鴻海周五舉行科技日，董事長劉揚偉強調，鴻海電動車領域要在 2025-2027 年要取得全球電動車 10% 市占；此外，與裕隆合資的鴻華先進將聚焦平台發展，純電車產品則最快在兩年內問世。

除了重申全力衝刺電動車領域的決心，劉揚偉也積極佈局關鍵零組件，預計最快 2024 年將推出首款商業化的固態電池，認為汽車產業將變成是「得電動動力、電池與半導體者得天下」。

蔡英文：2025 年再生能源將創 1 兆元產值

總統蔡英文周三出席 Energy Taiwan 2020 開幕典禮，會中指出，台灣將持續朝能源轉型邁進，預計 2025 年綠能發電占比達 20%，看好再生能源將創造 1 兆元的投資額、1.2 兆元的產值、及 2 萬個工作機會。

國安基金正式退場 僅花 7.6 億元就把台股拉上萬點 護盤金額史上最省

國安基金委員會周一召開第三季例會，與會委員們認為，儘管國際疫情仍然嚴峻，但我國防疫有成，加上出口成長、經濟持續復甦，加上全球資金行情足以支撐股市，因此拍板決議國安基金退場，讓股市恢復市場機制，正式結束 207 天的護盤任務。

會後也通過第三季財報，據財報指出，國安基金只在第一季投入 7.6 億元進場護盤，後續就不再進場買股，創歷年以來金額最少的護盤紀錄，估投報率約 33%，操盤績效落後大盤。

疫情衝擊比預期嚴重 王文淵、徐旭東保守看景氣

紡拓會董事長、台塑集團總裁王文淵本周出席紡織展時直言，美中對立與新冠肺炎疫情升溫，對經濟影響遠超過 2008 年金融海嘯，比預期嚴重；遠東集團董事長徐旭東也認為，只要疫苗沒有問世之前，景氣都會受疫情影響。

頎邦結盟華泰 綜效明年下半年開始顯現

面板封測大廠頎邦與記憶體封測廠華泰董事會周五進行策略聯盟，頎邦董事長吳非艱指出，雙方在客戶端完全沒有重疊，已看到很多新市場與領域，未來更可隨著記憶體使用到先進封測製程，將結合頎邦技術，鎖定快閃記憶體等其他領域，看好綜效明年下半年顯現。

東洋明年 Q1 最多引進千萬劑新冠疫苗來台 可供應 500 萬人施打

東洋周一宣布，向德國藥廠 BioNTech 初步爭取到 3000 萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，首批 1000 萬劑疫苗預計明年第一季到貨，估可供應 500 萬人施打，董事長林全表示，東洋將扮演德藥廠與台灣政府間的溝通橋梁，預計本月底前，與政府討論後續所需的採購量。