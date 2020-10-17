谷歌改條件以消除壟斷爭議 Fitbit的收購案有望獲歐盟批准

消息人士披露，儘管消費者保護團體與競爭對手抗議，科技巨頭谷歌 (GOOGL-US) 針對穿戴設備商 Fitbit 的併購案內容進行些許調整以消除壟斷爭議，歐盟很有可能批准這筆規模 21 億美元的併購案。

消息人士表示，自歐盟收到消費者保護團體與競爭對手意見報告後，谷歌上個月針對 Fitbit 併購案作出新的讓步，包括承諾限制 Google ads 使用 Fitbit 設備的數據、鼓勵他牌穿戴裝置在 Android 平台上使用，並允許第三方業者在谷歌同意的情況下取得 Fitbit 用戶數據。

消息人士表示，歐盟反競爭主管機關迄今未提出反對聲明，顯示這次調整很可能已經通過歐盟的要求。

歐盟 7 月曾宣布延長調查谷歌與 Fitbit 併購案的時間，以研究 Google 是否可能藉由併購強化在線上廣告的「數據優勢」，並評估對線上醫療保健服務的影響，以及第三方穿戴設備同業是否因此在 Android 軟體應用上受到限制。

競爭對手抱怨，谷歌提供給競爭者的設備和軟體訪問權限非常有限，甚至可能是非即時的資料，其他的疑慮還包含谷歌的承諾可能有時效限制、遇到新問題可能視情況而定，以及如何落實政策。

彭博分析師 Aitor Ortiz 表示：「 由於數據不像工廠生產般能夠輕易的追蹤，也很難知道谷歌在內部如何運作，Google 可能有很多管道得以避免提供給其他業者數據。」