16兆美元代價 美前財長估疫情對美國衝擊是金融海嘯四倍

曾任美國財長的桑默斯 (Lawrence Summers) 和哈佛經濟學家卡特勒 (David Cutler) 預估，新冠肺炎 (COVID-19) 大流行對美國經濟的直接衝擊、以及美國民眾承受的生命和健康損失，合計達到 16 兆美元，是 2007-09 年金融海嘯的四倍。

根據兩人周一發表於美國醫學會期刊 (JAMA) 文章，16 兆美元損失中，有一半是防疫封鎖措施及疫情持續肆虐對美國 GDP 的影響，另一半來自早逝、心理衝擊和長期健康影響。

兩人在文章中指出，16 兆美元約為美國一年 GDP 的 90%，也是美軍自 2011 年 9 月 11 日至今戰爭支出 (包括阿富汗、伊拉克和敘利亞) 的兩倍以上。

桑默斯和卡特勒說：「COVID-19 帶來的巨大財務損失，代表我們應該從根本重新思考政府在預防疫情上的角色。目前美國的支出以緊急治療為優先，但在公共衛生服務和基礎建設上的支出遠遠落後。」

美國前財長桑默斯 (Lawrence Summers)。圖：AFP

兩人說，大規模檢測、接觸者追蹤、自主隔離等防疫對策，可以避免一部分損失，而且比起毫無防疫對策的損失，花在檢測和追蹤者接觸上的經費足足低了約 30 倍。

兩人建議，美國政府應該把病毒檢測和追蹤者接觸視為永久投資，就算疫情消退也不該停止。