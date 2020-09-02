調查：14%美國人已用完緊急儲蓄 消費支出恐亮紅燈

由 SurveyMonkey 委託 CNBC 和 Acorns Invest 進行的一項新調查發現，由疫情引發的經濟衰退，已經造成 14% 的美國人，相當於 4600 萬人耗盡緊急儲蓄。

調查結果指出，大約 17% 的人必須動用緊急儲蓄，來支付日常生活費用，11% 的人必須靠借錢度日，6% 的人停止向 401(K) 或其他退休帳戶付款，5% 的人要求減免租金。

緊急儲蓄耗盡 (圖表取自 Zero Hedge)

這項調查於 8 月份進行，樣本數達 5400 多名成年人。其中，千禧世代中較年長的一代在緊急儲蓄的耗損最大，在 25 歲至 34 歲的人中，約 26% 的人表示積蓄已被耗盡。嬰兒潮世代這個比例為 6%。

不同年齡面臨危機分布 (圖表取自 Zero Hedge)

調查認為，嬰兒潮世代已經歷多次繁榮 / 蕭條周期，較能了解儲蓄的重要性，千禧世代相較之下，過去只經歷過一次的經濟衰退。

這一調查結果也符合前聯準會主席葉倫 (Janet Yellen) 上週的說法。葉倫發表專文警告，數百萬的美國人正在遭受痛苦，貨幣政策本身並不能挽救經濟不景氣，而解決方案將需要進一步的財政刺激措施，以制止日益加劇的財政懸崖。

政府支出占個人收入比重 (圖表取自 Zero Hedge)

這次疫情引發的經濟衰退，已經帶來前所未有的經濟損失，有超過 3000 萬的美國人正在領取失業救濟金。聯準會提高通膨的新政策框架，預計帶來更多的失業與生活成本上升。

此外，目前有多達個人收入的四分之一，是來自於政府支付。

這也說明當前財富不平衡的情況恐將加重，政治精英及超級富豪，在聯準會政策之下反而受惠最多，中底層的低收入人群已經接近耗盡儲蓄。

儘管最新的消費數據似乎顯示消費者在 7 月份繼續花錢，但由於存款恐將耗盡，這種情況可能難以持續。