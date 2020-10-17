匯率波動鴻海自然避險9成以上 業外處分投資持股抵銷影響

鴻海。(鉅亨網資料照)Tag鴻海匯率匯損新台幣人民幣新台幣、人民幣近期相繼狂升，市場擔憂鴻海 (2317-TW) 獲利受到影響，不過，財務長黃德才 16 日受訪時指出，不過透過自然避險，可避掉 9 成以上，也會透過處分投資持股，抵銷影響。 據了解，以鴻海自身來看，與客戶收取貨款採用美元，購料支出也同樣採用美元，可藉此避開匯率影響。 不過，由於支付中國等地人工薪資，還是採用當地貨幣，加上財報仍得換回新台幣計算，在美元弱勢、人民幣及新台幣強升下，市場仍關注匯率對鴻海匯率的影響。 因此，鴻海也透過手上投資的持股如阿里巴巴、戴爾科技等，實現業外獲利，藉此抵銷美元貶值所造成的風點。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股鴻海2317延伸閱讀嚴陳莉蓮首提合資公司為「鴻華先進」 看好全新汽車供應鏈誕生郭台銘預錄影片開場 肯定劉揚偉將帶集團往前衝展現搶攻電動車商機決心 2024年推首款商業化固態電池劉揚偉揭櫫MIH EV軟硬體開放平台 打造電動車界的安卓系統劉揚偉：5-7年拿下全球10%電動車市場研究院首場發表會秀十大計畫 12月再辦量子計算論壇未來將年年舉辦 展現集團技術力