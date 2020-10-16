〈鴻海科技日〉劉揚偉揭櫫MIH EV軟硬體開放平台 打造電動車界的安卓系統

鴻海 (2317-TW) 今 (16) 日在科技日上，首度公開「MIH EV 軟硬體開放平台」架構，董事長劉揚偉表示，目標要打造電動車產業的安卓系統，軟硬體平台一次到位，讓 EV 產品可以更快速的進入市場。

劉揚偉表示，打造一個電動車新品要投入相當多的資源及成本，但若以 MIH 開放平台把軟體平台和 EV 底盤平台成果和產業一起分享、擁有、改善，讓台灣的 EV 產品可以更快速的進入市場，更有競爭力，也可以發展更蓬勃。

鴻海技術長魏國章補充，新軟體平台將透過「軟體定義」、「軟硬分層」與「開放生態」三大特色，解決現階段電動車的發展痛點，汽車未來將可透過軟體定義持續的更新升級、軟硬分離分層的架構，也大大縮短了傳統冗長的垂直開發週期。

更重要的事，透過提供關鍵技術和工具給開發者，降低了產業進入門檻，讓更廠商可以投入電動車產業的開發，打造未來最創新的電動車應用。

在硬體開放平台方面，鴻海與裕隆合資的鴻華先進科技副董事長左自生表示，MIH 硬體平台聚焦四大特色：「模組彈性客製化」、「輕量一體成型」、「強大 EEA 架構」與「自駕平台」，搭配軟體平台構成 MIH EV 開放平台。

依照鴻海規劃，未來 MIH 軟硬體平台所有的開發成果，包括規格、參數、軟體等將會開放給合作夥伴，車廠可以在 MIH 的基礎上，用最少的代價、最短的時間開發所需要的車型。

另外，先進輔助駕駛系統 (ADAS) 的 Tier 1 夥伴廠商，也可以利用鴻海 MIH 的參數、軟體，去演練感知、定位、決策等軟硬體。