台積法說行情失靈 台股跌77點收12750點失守10日線 周線終止連2紅

美國新一輪刺激方案再度卡關，拖累美股收黑，台股今 (16) 日也未出現台積電法說行情，電子股普遍走弱，雖然盤中一度翻紅，逼近 12900 點，可惜買盤無力追價，跌幅不斷擴大，指數終場下跌 77.45 點，收在 12750.37 點，失守 10 日線，成交值 1853.97 億元，周線也終止連 2 紅，累計本周下跌 136.82 點。

台積電法說一如預期繳出亮眼成績單，但庫存高檔議題引發外資論戰，今日法說行情失靈，台積電股價平盤震盪，終場跌 0.8% 收 449 元；相關供應鏈包括帆宣、漢唐、家登、盟立、弘塑、辛耘等，也都在盤中過後跌勢加重。

鴻海舉辦科技日活動，將與裕隆合資成立鴻華先進公司，進軍電動車市場，鴻海股價隨即拉高，一度漲逾 1%，終場漲幅略微收斂，收在 78.6 元；大立光股價回穩，一度漲逾 1% 重回 3000 元大關，但隨著賣壓出籠，終場僅小漲 0.3%，收在 2965 元。

其他權值股方面，聯發科及聯電持續回檔整理，分別下跌 1.3%、2.8%；金融及傳產類股互有漲跌，包括富邦金、中鋼、中租 - KY、統一超等均在盤面上表現；瑞昱、矽力 -KY、穩懋、友達、群創等多檔賣壓相當沉重。

觀察其他盤面焦點，遠雄港法說透露，全台最先進冷鏈倉將於 2022 年完工，看好今、明年獲利有望大幅成長，帶動今日股價亮燈漲停；隨著歐洲疫情升溫，口罩股恆大股價也強勢攻漲停、康那香漲幅縮至 3.1%；SEMI 看好矽晶圓 2022 年出貨量攀上高峰，激勵台勝科一度攻上漲停，成交量爆出逾 1.5 萬張大量。