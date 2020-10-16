〈台股盤中〉台積電走弱、中小型股撐盤 多頭拚回5日線

受美股四大指數回檔走弱，台股今 (16) 日早盤以小跌 13.66 點開出，盤中在電子權值、中小型股買盤進駐下，午盤前翻紅，但受台積電走弱影響，大盤持續在平盤之上震盪，預估成交量僅 1600 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電上調全年展望，預期第 4 季營運可望再優於第 3 季，符合市場預期，但早盤股價相對弱勢，跌幅一度接近 1%，回測 10 日線支撐，股王大立光則跌深反彈，漲幅超過 1%，站回 3000 元之上，鴻海今則將首次舉辦科技日，早盤也力守盤上。

盤面熱門族群，隨著筆電、顯卡等新品陸續推出，帶動 MOSFET(電晶體) 族群強漲，台勝科、富鼎、尼克森漲幅均超過半根停板，大中、杰力也在盤上，而受惠 ABF 載板供需持續吃緊，欣興、南電也力守紅盤。

另外，本周紡織展登場，廠商均對營運釋出正向展望，帶動股價強勢表態，嘉裕漲逾 4%，聚陽、如興、儒鴻漲幅也超過 2%。

盤面弱勢族群，太陽能族群漲多拉回，達能重挫近 4%，聯合再生、茂迪、國碩、元晶、太極跌幅也超過 1%，依類股來看，僅電器電纜、電機、觀光類股在盤下震盪，而午盤前電子族群占整體成交比重僅達 68%，顯示盤上仍由中小型個股領軍。

亞股方面，中國上証、深証、香港恆生指數均開高走高，日經指數盤中也由黑翻紅，韓股則在盤下小幅震盪，新台幣則持續強勁升值，早盤一度升值逾 2 角，來到新台幣 28.725 元兌換 1 美元。

法人表示，近期受國際疫情、美國大選等不確定因素影響，使台股在萬三關卡前近關情怯，加上近期成交量能降溫，估短期盤勢將呈現高檔震盪走勢，待量能放大後，有機會蓄勢向上挑戰萬三。