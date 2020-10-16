新加坡9月出口年增5.9% 增幅低於市場預期

根據新加坡企業發展局 (ESG) 在週五 (16 日) 公布的官方數據顯示，新加坡 9 月非石油國內出口額 (NODX) 較上去年同期增長了 5.9%，主要受益於電子產品出貨量推動，但增幅低於市場預期。

數據顯示，新加坡 9 月 NODX 年增 5.9%，低於 8 月份的成長 7.7%，也低於分析師預期的增長 10.8%。與上個月相比，新加坡 9 月 NODX 縮減了 11.3%，遠低於 8 月份的月增 10.5%，創下 2019 年 3 月以來的最大降幅，並低於市場預期的縮減 3%。

從各類別來看，9 月份非電子產品出口額較去年同期增長 1.8%，低於 8 月份的成長 8.3%，增幅有所放緩。其中非貨幣黃金和特殊機械的增幅最高，分別年增 53.4% 及 34.2%。

電子產品出口額則較一年前的低點躍升了 21.4%，延續了 8 月份 5.7% 的增長。其中，積體電路 (IC) 出口額成長 30.1%，個人電腦 (PC) 零件出口額成長 22.7%，磁片媒體 (disk media) 則成長 15.2%。

從各國來看，在新加坡的前十大市場中，對歐盟出口成長最多，從 8 月份的 30.2% 躍升至 60.5%，其中以非貨幣黃金、特殊機械、和個人電腦 (PC) 零件為主。

9 月對馬來西亞的出口則從 8 月的縮減 5.1% 升至成長 28.8%，主要受惠於 IC、二極體、電晶體和特殊機械的需求增加。

相較之下，9 月份對香港的出口降幅最大，下跌了 66.7%，延續了 8 月份下跌 11.9% 的趨勢。新加坡 9 月對印尼的出口也下跌了 16%，對泰國的出口則下跌了 15.7%。