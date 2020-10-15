IMF：越南今年GDP有望超越新加坡 躋身東協第四大經濟體

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在全球持續延燒，對各國經濟帶來衝擊。不過，國際貨幣基金組織 (IMF) 看好防疫情況相對良好的越南，認為越南今年的國內生產總值 (GDP) 將有望超越新加坡，成為東協第四大經濟體。

IMF 在報告中表示，越南今年的 GDP 預估為 3,406 億美元，成長 1.6%，規模有望高出新加坡 1%，為史上首見，而新加坡今年的 GDP 則預期下跌 6%。若預估成真，則越南將成為今年東協第四大經濟體，僅次於印尼、泰國和菲律賓。

IMF 也預估，在未來的 5 年中，越南的 GDP 將以每年 6% 至 7% 的速度增長，而新加坡則為 2% 至 5%。意味著到 2025 年，越南的 GDP 有望達到 5300 億美元，較新加坡高出 22.7%。在大多數經濟體面臨萎縮的情況下，越南是今年有可能實現 GDP 成長的少數幾個國家之一。

相較之下，IMF 預估，菲律賓經濟將在今年陷入低迷，2020 年 GDP 將萎縮 8.3%，而馬來西亞今年的 GDP 則將萎縮 6%。

根據新加坡貿易和工業部 (MIT) 先前發佈的數據顯示，今年第三季，新加坡 GDP 年減 7%，好於第二季的下跌 13.3%，但全年 GDP 預計仍將衰退 5% 至 7%。

瑞銀研究 (UBS Research) 東協經濟學家 Edward Teather 在先前表示，儘管受到新冠肺炎疫情的打擊，越南經濟前景仍可以說是亞洲最正向的國家之一。

他表示，在 6 月份時越南零售銷售、進口以及工業生產數據還出現成長，遠比其他大多數經濟體要好，此外，越南與歐盟通過了自由貿易協議，有利於促進外國直接投資的流入。