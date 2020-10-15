〈每日外資外匯觀點〉市場低估美大選結果的爭議風險 波動性恐加大

美國財長梅努欽坦言美財長坦言大選前刺激法案恐難產，進一步打擊市場脆弱的信心，周四美元指數小幅下跌，來到 93.39 附近，現貨黃金溫和下跌至 1895 美元，市場關注美國總統大選川普和拜登周四晚間同場隔空較勁。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

目前市場風險情緒升高，除了全球疫情惡化，加劇經濟復甦的擔憂外，英國脫歐談判、美國財政刺激，、美國大選、美中緊張情勢、美歐貿易爭端等，都讓市場不確定性升高。

FXStreet.com 分析師 Joseph Trevisani 表示，目前美元只是在經濟刺激消息的影響下來回波動，多空不致會有更明顯的表態。

美銀證券策略師 Ben Randol 則認為，美國遠期利率曲線相對非美國曲線已經變陡，意味著相對貨幣政策前景的轉變，通常具支撐美元多頭的力道，預期美元在未來幾周將走強。

Randol 並指出，目前任何一個貨幣對都沒有看跌美元的信號發出，歐元和瑞典克朗的看漲信號最為強烈。從中期來看，美銀證券看漲美元兌瑞郎和日圓走勢，但看跌美元兌多數其他貨幣。

盛寶銀行表示，市場低估了一場有爭議選舉的可能性，並未正確定價相關風險，無論是競選本身的結果，倘若川普敗選不認輸，或者拜登大獲全勝，兩者都存在風險，意味着波動性可能大幅上升。