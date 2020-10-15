5000億投資列車開進大南方 錢進科技新廊道

《財訊》報導指出，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 在南科埋下的新世代半導體製程種子，漸漸在南台灣開出枝芽，供應鏈廠商和下游應用的其他科技業者，匯集至少 5000 億元錢潮，沿著路竹、橋頭一路延伸的新廊道，將投資列車開進大南方。

根據《財訊》報導，隨著科技大廠進駐高雄，南部科技廊道正從台南一路向南延伸，光是今年 9 月、10 月，核准或宣布進駐、加碼路竹的科技大廠，就有台灣默克、穎崴 (6515-TW)、穩懋 (3105-TW)，以及華新科 (2492-TW) 的單一年度最大規模投資等。

明年才能開始選地的橋頭，則有智崴集團 (5263-TW)、華宏新技 (8240-TW)、長行生技、日月光 (3711-TW)、國巨 (2327-TW)、太普高 (3284-TW)、鑫科 (3663-TW)、鑫科材料等業者，已經簽署投資意向書。雖然台積電目前的擴建重心仍在台南園區，但不少科技業大廠確實已蓄勢待發，錢進高雄。

(財訊提供)

根據統計，從去年 1 月至今年 9 月，投資台灣三大方案中，投資高雄的廠商總計 78 家，預計投資金額已逾 1800 億元，是全台各縣市之冠；其中又以半導體產業、電子零組件等高科技製造業占比最高。若再加上 2018 年底開始擴廠的華邦電 (2344-TW) 投資 3350 億元，科技業近 2 年在高雄投資額已達 5150 億元，這還不包括預期配合未來台積電台南 5 奈米和 3 奈米廠投產，相關供應鏈也必須南移或擴產的資本支出。

《財訊》報導指出，工研院已計畫在高雄大林蒲成立循環技術及材料專區，完成遷村後，將成為發展半導體新材料的基地，幫助高雄石化業轉型、經濟徹底換血。這個從台南到高雄為核心的新興高科技生產聚落，正是總統蔡英文口中的「南部科技廊道」，未來甚至看好帶動的群聚效應可以往北延伸至嘉義、往南擴展到屏東。