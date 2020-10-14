歐盟：期望達成協議 但也已經準備好英國無協議脫歐

據報導，歐盟執行委員會主席 Thierry Breton 表示，歐盟期望能與英國達成脫歐後協議，但是，也已經準備好面對兩方未能達成協議的情況。

英國是全球第六大經濟體，自今年 1 月脫離歐盟，但是迄今仍未能與歐盟達成新的談判協議，以保持貿易的自由流動。歐盟將於週四和週五在布魯塞爾舉行高峰會，期望能有所進展。英國首相強生 (Boris Johnson) 在先前曾表示，希望在 10 月 15 日前知道能否達成協議。

Breton 表示，期望能夠達成協議，但不會是不惜任何代價，如果沒有達成協議，歐盟也已經準備好。此外，他也補充表示，歐盟海關已經準備好無協議的情況，英國海關也應該為此做準備。

有專家指出，若英國能與歐盟之間達成新貿易協議，將能使企業免於遭受更大的損害，如今企業仍在努力從疫情的衝擊中復甦。英國第二季度 GDP 萎縮逾 20%，是主要發達經濟體中衰退情況最嚴重的國家之一。

若在最糟的狀況下，英國未能達成新的協議，也不執行脫歐程序，將可能擾亂供應鏈，使得邊界面臨巨大的衝擊，造成海關系統不堪負荷，最終英國將面臨食品和藥品不足的問題。

在先前，英國政府曾預期，與不脫歐相比，無協議脫歐將使英國產出在未來 15 年內減少 7.7%，而目前仍努力從疫情中復甦的經濟將會立刻受到衝擊。

Berenberg 經濟學家 Kallum Pickering 則在研究報告中表示，若是出現硬脫歐，英國將沒有過渡時期來針對像是貿易和金融服務等關鍵領域進行管理與調整，恐將使英國在 2021 年初深陷衰退。」