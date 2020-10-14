〈蘋果新品發表〉蘋果找上門 興能高奪Beats Flex電池大單

蘋果 (AAPL-US) 今 (14) 日宣布，將取消附贈耳機，改推平價頸掛式藍芽耳機 Beats Flex，提供消費者入門選擇，也象徵將進軍中低階市場，據悉，鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 一手包辦該款耳機方形電池芯、後段模組與電路板設計，成為獨家供貨商；興能高則不評論單一客戶事宜。

根據蘋果官網指出，此次新品 Beats Flex，搭載蘋果 W1 無線晶片，只需開啟電源靠近 iPhone 或 iPad，就可與任何已經同步到 iCloud 的蘋果裝置配對使用，單次充電可使用 12 小時，透過 Fast Fuel 快速充電也僅需 10 分鐘，就可提供 1.5 小時播放時間。

據悉，此次耳機的產品開案，蘋果一改過往 Beats 與供應鏈的合作方式，不是 Beats 向興能高提案，而是蘋果總部直接找上興能高，目的希望透過三方合作，確保蘋果取消隨機附贈耳機後，旗下新款藍芽耳機的品質與供應情況穩定；根據蘋果官網顯示，該款耳機是由蘋果獨家提供，也證實蘋果對新品的重視程度。

興能高是台灣少數跨足電池芯製造的模組廠，客戶涵蓋全球知名大廠，包括 Bose、Sennheiser 等，在全球藍芽耳機市占率約 12%，此次打入蘋果獨家提供耳機，有助興能高未來切入更多蘋果產品。

興能高不對客戶事宜回應，僅表示，與客戶開出的新案，從第三季末開始出貨，第四季至明年第一季將是出貨高峰，加上電腦周邊需求如無線鍵盤、無線滑鼠、辦公室耳機等，訂單能見度已可看至明年。

受惠客戶需求強勁，興能高表示，目前稼動率維持滿載，將持續招工、滿足客戶訂單，看好第四季營收再優第三季，將挑戰單季新高，稼動率滿載將延續至明年首季，也開始計畫擴產。

興能高認為，耳機市場一年 40 億個裝置來看，傳統帶線耳機約達 30 億條以上，藍芽耳機發展空間仍大，未來隨著各大品牌廠陸續跟進取消附贈耳機，藍芽耳機市場將持續成長。

興能高 9 月營收創下 16 個月新高，達 2.01 億元，月增 4.26%，年增 24.26%，第三季營收 5.59 億元，季增 24.5%，年增 4.1%，累計前三季營收 12.19 億元，年減 20.56%。