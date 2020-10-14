〈蘋果新品發表〉蘋果發布新款Beats Flex耳機 主打低價改採USB Type-C

蘋果 (AAPL-US) 週三 (14 日) 宣布，旗下 Beats 將推出較實惠的 Beats Flex 耳機，取代原先的 BeatsX，此外，Beats Flex 將成為為首款取代先前的 Lightning 改採 USB Type-C 的 Beats 耳機，以服務更多 Android 用戶。

相較於以往走高價系列以及透過品牌吸引眾多聽眾，這次推出的 Beats Flex 以 50 美元售價推出切入低價市場，這款頸掛式耳機也將取代原先的 BeatsX 耳機。

Beats Flex 外觀 (圖: Apple 官網)

Beats Flex 具有 12 小時的電池續航力，且具備自動播放 / 暫停功能、新型數位訊號處理器與聲學驅動器，以及升級的麥克風。

此外，此款耳機將取代 Lightning 改用 USB Type-C 充電，除了能符合 Apple 在 iPad 等產品連接外，也確保使用筆記本電腦或 Android 設備用戶也能因此成為 Beats Flex 的潛在客戶。

在發布新款 Beats Flex 前，蘋果上月曾以環保因素為由，宣布新 iPhone 將不會再配備原廠耳機，似乎是為了間接激勵 AirPods 和 Beats 產品的銷售。此外，隨後又宣布將 Bose、羅技等第三方耳機與無線揚聲器下架，為自己的新產品做準備。

蘋果表示，Beats Flex 目前開放立即訂購，預計將推出四種顏色，其中 10 月 21 日開始以黑色或黃色兩種顏色發售，經銷商則在 11 月下半月開始有庫存，而灰色與藍色則於 2021 年推出。