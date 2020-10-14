緯創全球擴產計畫持續進行 明年底非中國產能將達五成

代工大廠緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘今 (14) 日出席活動受訪表示，因應全球供應鏈調整步調，緯創積極擴充非中國產能比重，目前全球擴產進度皆照計畫進行，預期明年底非中國產能比重將達五成。

林憲銘表示，面對全球局勢改變，代工廠也配合客戶、供應鏈進行全球布局、風險管控，除了成本競爭考量，如何掌握供應鏈，讓產能布局更加平衡是近年廠商所面臨的挑戰。

對於產業加速移出中國的說法，林憲銘指出，廠商全球布局，並不是要把中國工廠關閉或是移出中國，而是在全球非中國以地區設立新廠，才會導致中國生產比重降低，而以緯創為例，目前馬來西亞、墨西哥、越南、印度等地擴廠、建廠進度皆照計畫進行中，台灣台南也已定案，桃園、新竹則還在評估。

林憲銘進一步指出，美國廠因近期疫情影響、計劃暫緩，不過依目前評估，明年底緯創全球非中國生產比重將達五成，中國生產比重則會降至五成。

展望未來，林憲銘表示，第 4 季到明年上半年動能仍不清楚，但預期 IT 產品在後疫情時代，需求並不會有太大改變，目前相關零組件缺料狀況也還好，

緯創 9 月合併營收達 691.15 億元，月減 1.28%、年減 13.2%，第 3 季營收達 2175.93 億元，季減 1.59%、年增 0.6%，累計今年前 9 月合併營收達 6124.72 億元，年減 2.48%。