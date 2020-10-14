HomePod mini 外型重大改變！售價僅3000元超便宜

蘋果 (AAPL-US) 週三 (14 日) 台北時間凌晨舉行 iPhone 12 第二波秋季發表會在 Apple Park 以線上直播，全球果迷屏息，iPhone 12 新機登場前，以 HomePod mini 新品打頭陣。

HomePod mini 小巧可愛、大聲公！

蘋果智慧型揚聲器 HomePod mini 外型有重大改變，高度 84.3 公厘，除了變得更小外，還有別以往圓柱狀網狀外殼，改用圓球形網狀外殼。

(圖片：蘋果)

HomePod mini 採用 Apple S5 晶片，透過世界級運算音訊技術，提供更棒的音訊體驗，還結合蘋果 Siri 助手，能清楚聽到果迷的語音指令，提供更簡單的智慧家庭生活。

蘋果稱，多個 HomePod 設備將能夠同步播放音樂外，還能成為家庭對講機，不同房間的家人可相互溝通，聲音傳遍全家，提供更具個性化的設置功能。

蘋果表示，該設備可播放 Apple Music 以 Pandora 音樂，但未提及 Spotify (SPOT-US)。

Homepod mini 有太空灰與白色兩種顏色可供選擇 (圖片：蘋果)

HomePod mini 有太空灰與白色兩種顏色可供選擇，售價僅 99 美元 (售價台幣 3,000 元)，遠低於過去 HomePod 售價 299 美元售價。

蘋果表示，目前開放 11 月 6 日開始預購，11 月 16 月出貨，每位顧客限購 2 台，台灣蘋果灣官網預購、出貨日期尚未顯示。