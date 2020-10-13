美國出現首起已康復者二度感染案例 症狀更加嚴重

權威醫學期刊《刺胳針》(The Lancet) 一項研究顯示，美國出現首起新冠肺炎 (COVID-19) 康復者再感染的案例，且第二次感染情況更加嚴重，為全球第五例已知的二度感染病例。

上述研究指出，美國內華達州 (Navada) 一名 25 歲男子成為美國首例新冠肺炎重複感染病例，目前該名男子已康復，未有免疫功能異常或重大潛在疾病史。

期刊研究指出，該名男子今年 3 月出現一系列新冠病毒的類似症狀，包含喉嚨痛、咳嗽、頭痛、反胃以及腹瀉，4 月中旬參與由當地社區舉行的檢測活動時，首度出現陽性結果。

該名男子的初期症狀在 4 月 27 日的隔離過程中獲得緩解，分別在 5 月 9 日和 26 日再度進行病毒檢測，且兩次結果均呈陰性。

時隔不到一個月，這名男性患者 5 月 28 日再度出現疑似病毒症狀，像是發燒、頭痛、咳嗽以及反胃等，並在首次病毒檢測呈陽性後的 48 天後，二度感染新冠肺炎，且病情較第一次感染時更加嚴重。

比對遺傳密碼後，研究者指出，患者是在兩次不同情況下感染病毒，而非由首次感染引發，比對結果顯示，兩次感染情況的病毒基因序列具有顯著差異，因此我們無法保證那些曾經接觸過新冠病毒的患者，能在所有情況下具備完全的免疫力。

研究者建議，無論是否曾經確診新冠肺炎，所有人都應採取相同預防措施以避免感染。香港、荷蘭、比利時以及厄瓜多先前陸續傳出新冠病毒重複感染情況，但症狀都較輕微，沒有第一次感染情況嚴重。