高端疫苗與美Vaxess公司 共同開發新冠病毒+流感組合貼片疫苗

高端疫苗 (6547-TW) 今 (15) 日宣布，與美國創新生技公司 Vaxess Technologies 合作，將透過 Vaxess 開發的 MIMIX 微針智能緩釋貼片系統，開發出新冠肺炎及四價季節性流感組合疫苗，後續將再啟動臨床試驗。

高端表示，MIMIX 貼片上有許多細微針狀物，可穩定溶解、緩釋出有效劑量的藥物，藉此達治療效果，此外，MIMIX 貼片可與多種抗原或化學分子相容，包括蛋白質，去活化病毒，mRNA，賀爾蒙及活病毒等。

高端指出，由於 MIMIX 微針貼片具有增強疫苗效力優勢，Vaxess 正在將高端開發的新冠疫苗與季節流感疫苗，組合成方便的新型貼片。

高端透過美國國衛院 (NIH NIAID) 及德州大學奧斯汀分校所開發的基因重組棘蛋白 (S-2P)，來開發出新冠病毒疫苗，預計今年 9 月進入第一期人體臨床試驗；另外，新冠病毒疫苗將再結合 MIMIX 微針貼片技術，後續將於美國啟動新的臨床試驗。

Vaxess 首席執行官 Michael Schrader 表示，隨著新冠疫情蔓延，期盼結合高端的新冠疫苗、以及公司的季節流感疫苗貼片，開發出產品儲存穩定、易於應用、且有利鋪貨至全球的組合疫苗，產品目標是能同時預防兩種疾病。