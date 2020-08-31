中國商務部：對澳洲進口葡萄酒進行反補貼調查

中國商務部週一 (31 日) 宣布，即日起對原產於澳洲的進口裝入 2 升及以下容器的葡萄酒進行反補貼調查。

在澳洲宣布對新型冠狀病毒 (COVID-19) 的起源進行國際調查之後，中澳兩國之間的緊張關係日益加劇，兩週前官方已經預告，將針對葡萄酒展開調查。

商務部在公告中表示，在上月初收到代表產業的「中國酒業協會」提交的反補貼調查申請，並將展開為期 1 年的調查，但特殊情況下調查可延長至 2022 年 2 月 28 日。

中國商務部表示，它將對澳洲政府給予其葡萄酒業者的 37 項補貼項目進行調查，包括「農業風險管理」，「農業金融貸款計劃」和「業務增長資助項目」。

澳洲於 2019 年正式超越法國，成為中國第一大葡萄酒進口來源。官方數據顯示，澳洲去年出口至中國的葡萄酒貿易總額高達 12.8 億澳元。其中，調查所涉及的 2 升及以下容器的澳洲葡萄酒，自 2015 年以來，出口量已經增加 113%。

北京先前對澳洲大麥徵收傾銷關稅，並暫停部分牛肉的進口，同時告訴中國學生和遊客，由於種族主義，前往澳洲並不安全。

澳洲貿易部長 Simon Birmingham 表示，澳洲強烈反對政府補貼的說法，澳洲政府將與葡萄酒業合作，以最有力的理由反對這些主張。