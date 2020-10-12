強生政府擬採三級防疫限制措施 利物浦、曼徹斯特等地恐列入最嚴重級別

近期英國新冠肺炎確診數不斷飆增，英國政府預計將在週一 (12 日) 宣布進一步的全國封鎖措施，以分級制度向疫情狀況不一的各個地區，施加不同程度的防疫限制措施，利物浦、曼徹斯特以及英格蘭北部地區恐被列入最嚴峻級別。

外媒報導，英國政府準備採用一項分級制度，依據感染嚴重程度，將英國各地區分為三種警示級別，首相強生 (Boris Johnson) 預計先向下議院概述此項限制措施，並在週一 (12 日) 稍晚發表電視談話。

自解除封鎖措施以來，由於利物浦、曼徹斯特以及英格蘭北部的其他地區感染情況甚劇，恐需實施最嚴厲級別的限制措施，英媒報導稱，上述地區酒吧、健身房等公共場所可能被迫關閉至少 4 個星期。

該項措施是在英國政府主要醫療顧問警告之際所進行，英格蘭首席醫療官 Jonathan Van-Tam 週日 (11 日) 稱，英國疫情正處於轉捩點 (Tipping Point)，警告接下來幾週，英國的新冠肺炎死亡人數將持續上升。

另一位政府顧問，也是牛津大學新興傳染病學教授 Peter Hornby 則認為，英國可能實施第二次全國封鎖，並警告若無法及時採取措施來減緩傳播速度，醫療服務系統將不堪重負。

根據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，疫情爆發以來，英國累計確診病例達 606,447 例，累計死亡 42,915 例，昨 (11 日) 新增 12,872 例確診。此外，截至 10 月 8 日數據顯示，英國 7 日平均確診數為 14,391 例，遠高於 10 月 1 日的 9,715 例。