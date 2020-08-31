中國停止含禁藥澳洲牛肉進口 肉商質疑偽陽性籲再度檢測

澳洲的肉品公司 John Dee Warwick 週一 (31 日) 發出聲明，針對中國海關總署在該公司所生產的牛肉驗出禁藥而停止進口一事，否認有使用藥物。也要求中國當局再度實施檢測。

中國政府上週四 (27 日) 發布消息，指出從澳洲進口的牛肉當中驗出禁藥的氯黴素 (Chloramphenicol)，也因而禁止澳洲 John Dee Warwick 的牛肉進口。

John Dee Warwick 營運長 Warren Stiff 在一份聲明中表示，他們可以證明禁藥沒有使用在任何動物上。也提到由於實驗室的檢測方式有所不同，也有可能出現偽陽性的結果，呼籲中國當局有必要再度進行檢測。

中國在今年 5 月的時候，也曾經以違反檢疫規定為由，停止了澳洲國內四家肉品工廠的產品進口。隨後又以澳洲產大麥出現不當低價情事為由，而課以逾 80% 的追加關稅。

此外，中國商務部也於 8 月中旬的時候表明，要針對澳洲產葡萄酒實施反傾銷調查，也於 8 月 31 日對澳洲進口葡萄酒展開反補貼調查。該項調查將持續到 2021 年 8 月底，如果發生特殊情況也將延長到 2022 年 2 月底止。

在新冠肺炎 (COVID-19) 問題上，澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 於 4 月時，曾多次呼籲國際間對中國進行獨立調查，此舉也造成中國政府的不滿，兩國關係也走向緊張。後來澳洲也在南海問題方面與美國站在同一陣線，持續批評中國政府。中國這一連串的進口管制，也被解讀為是對澳洲政府的報復作為。