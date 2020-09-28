全球最大原油交易商Vitol：油價在今年不太可能再上漲

據報導，全球最大原油交易商 Vitol Group 執行委員會成員 Chris Bake 表示，由於新一波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情相關的封鎖限制，導致全球需求的復甦放緩，今年第四季油價上漲的空間恐怕很小。

Bake 表示，在進入第四季前，普遍的看法是原油需求將有所改善。但是如今「感覺上不出巨大的催化劑」，需求更加「不確定」。

油價在上週下跌，布蘭特原油和美國原油期貨仍保持在每桶 40 美元以上。今年初疫情爆發抑制了石油需求後，石油輸出國組織 (OPEC) 和包括俄羅斯在內的原油生產國在 4 月達成減產協議，促使國際油價反彈。然而，布蘭特原油價格迄今仍下跌約 36%。

Bake 說道，全球煉油市場正受到難以置信的抑制，需求疲軟，並有大量庫存。他認為，未來幾個月增加產能的計劃，可能迫使較老的煉油廠退出市場。

在疫情期間，各國祭出防疫封鎖措施以阻止疫情蔓延，使今年的石油消費量減少。儘管隨後需求有所改善，原油價格隨之上漲，但全球許多地方的疫情仍未緩解，在疫苗尚未出現的情況下，前景不確定仍高。

全球能源巨頭英國石油公司 (BP) 在先前表示，原油消費很可能永遠不會再回到疫情爆發前的水平，即使是最樂觀的預測情景下，隨著能源轉型，使全球逐步減少化石燃料，未來 20 年的需求也不會多於「基本持平」的狀態。