〈每週CFTC報告〉投機者連兩週減碼美元空頭押注 看多歐元降溫

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者連續第 2 週減碼美元的淨空單，同時也減少對歐元的多頭押注。歐元兌美元於上週五 (9 日) 來到 1.1823，是 9 月 21 日以來最高。

美元指數

截至 10 月 6 日當週，投機者本週美元指數淨空單減少 2521 口，至 3034 口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者連續 2 週減碼淨空單，兩週共減少 6112 口，淨空單來到 6 月 9 日以來的最低，投機者連續 17 週維持在看跌區域。

美元指數上週仍在下挫，單週跌幅約 0.87%，降至 93.03 附近。

其他貨幣

投機者本週大減歐元多頭，淨多單降 1.3 萬口，至 17.4 萬口。歐元多頭在過去兩週均遭減碼，過去 4 週中 3 週減碼，多頭部位由 8 月 25 日的 21.1 萬口繼續下降。

(圖表取自 countingpips.com)

其餘貨幣變化均在萬口之內，其中墨西哥披索淨多單在上週遭減碼之後，本週重新獲多頭布局，增加 8706 口，來到 2.1 萬口。英鎊儘管仍受脫歐談判干擾行情，本週淨空單仍減少 1447 口，至 1.1 萬口，連兩週處於看跌區域。

黃金

投機者本週黃金淨多單增加 4928 口，至 24.8 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

黃金投機者本週連續第 2 週增加多頭布局，過去第 6 週第 5 次加碼，自 2019 年 6 月起，黃金已連續 69 週超過 20 萬口的淨多單水位。

原油

大型能源投機商在 WTI 原油期貨市場上，本週淨多單增加 9625 口，至 47.1 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者在上週大幅減碼多頭押注後，本週重新轉向，是 4 週以來淨多單第 3 次增加。

10 年期美債

大型投機者本週淨多單減少 5.9 萬口，至 6.9 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

多頭押注在連續 4 週增加之後，本週大減多頭押注，整體淨持倉量降至小幅看漲水準。