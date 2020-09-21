〈每週CFTC報告〉投機者繼續看衰美元 連3週增加黃金淨多單

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，投機者重新增加了美元空頭部位，對歐元及英鎊的看漲信心也大幅滑落。另一方面，貴金屬投資者又開始黃金的多頭加碼，已連續第 3 週增加押注。

美元指數

截至 9 月 15 日當週，投機者本週美元指數淨空單增加 2482 口，至 8240 口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者連續 2 週減少看跌押注後，本週又重新加碼，也是自 6 月 16 日以來最大的單週增幅。總體而言，目前已經來到自 2017 年 11 月 28 日以來最看跌水位。

美元指數過去 1 週狹幅震盪，在 93 整數關卡徘徊。

其他貨幣

本週大型投機者在 4 種貨幣上出現萬口以上的押注變化。

(圖表取自 countingpips.com)

歐元、英鎊本週都見到淨多單大幅減碼，歐元多頭押注減少逾 1.8 萬口，過去 3 週共減 3.3 萬口。英鎊則在連續數週看漲之後，本週淨多單急減逾 1.0 萬口，使淨多單口數只剩 2293 口。自 8 月 18 日轉為看漲後，英鎊投機商已經連 5 週將押注維持在看漲領域。

本週澳幣投機商的多頭部位猛增 1.8 萬口，使整體部位恢復看漲，單週增加口數是 6 月以來最多。墨西哥披索也躍漲了 1.8 萬口以上，助多頭水位升至近 26 週最高。

黃金

投機者本週加碼黃金淨多單 4504 口，至 24.0 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

黃金投機者本週連續第 3 週增加多頭布局，至近 8 週的高點。總體而言，自 2019 年 6 月起，黃金已連續 66 週超過 20 萬口的淨多單水位。

原油

大型能源投機商在 WTI 原油期貨市場上，本週淨多單增加 378 口，至 44.9 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者連續第 5 週減少看漲押注後，本週看漲立場略微增加，但合約口數增加不大，淨多單連續第 3 週低於 50 萬口。

10 年期美債

大型投機者本週淨多單增加 5270 口，至 14777 口。

(圖表取自 countingpips.com)

多頭押注本週連續第 2 週上升，使當前的看漲情緒有所提高，過去 10 週一直徘徊在小幅看漲位置。