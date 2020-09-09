CFTC專家小組警告：氣候變遷對美國金融體系構成威脅

由美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 投票組成的專家小組週三 (9 日) 發布報告稱，野火、颶風以及乾旱等天災，為保險、抵押貸款市場以及金融機構帶來的成本，均顯示氣候變遷正對美國金融體系構成系統性風險，並呼籲監管機構應採取緊急行動。

上述報告指出，氣候變遷所造成的物理性衝擊已影響到美國，零排放轉型過程也可能影響到經濟領域各部門，無論是實體風險還是過渡風險，都可能引起系統性和次系統性的金融衝擊，導致市場和機構的正常運作遭受空前打擊。

所謂系統性風險 (Systematic risk) 指的是由企業外部因素所引起的風險，包含戰爭、自然災害和景氣波動等，不同於企業因自身財務、訴訟等狀況引發的非系統性風險，系統性風險無法透過分散投資來規避。

CFTC 主席之一的 Heath Tarbert 承認氣候變遷帶來的風險，並稱綠色經濟的「轉型風險」可能對美國金融體系造成破壞，如同氣候變遷本身帶來的實際影響，轉型進程太快、行動太早構成的衝擊，可能與行動太少或太晚的結果一樣混亂，一再凸顯出決策者採取正確措施的重要性。

此外，年初爆發的新冠肺炎已損耗家庭財富、政府預算和企業資金，相較於之前，如今美國經濟已更加脆弱，恐將進一步提升系統性衝擊的可能性。

專家建議，金融當局應將氣候風險整合至資產管理及資產購買決策當中，尤其是公司債和市政債券等相關資產，其他還包含要求上市公司揭露碳排放量，以及對社區銀行因應氣候變遷能力進行壓力測試等。

CFTC 成員全數由美國總統川普任命，去年夏天，該機構投票成立一個由金融專業人士組成的諮詢小組，負責撰寫有關金融危機的報告，報告撰寫人主要來自各產業領域的分析師，投資管理領域包含摩根士丹利 (Morgan Stanley)、標普全球 (S&P Global) 和先鋒集團 (Vanguard)，能源領域包含英國石油 (BP) 和康菲 (ConocoPhillips)，以及其他學術專家和環保團體。