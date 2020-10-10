佩洛西質疑川普精神狀況擬推新法罷免 川普：「瘋狂的南茜」

週五 (9 日) 報導，美國眾議院議長佩洛西公布一項新的法案有意罷免美國總統川普，因為她懷疑川普出院後精神、行為失常，無法做出正常屢職。

眾議院議長南茜佩洛西 (Nancy Pelosi) 週五認為，美國總統川普的健康狀況可能「無力履行公職和行使權力」，故根據美國憲法第 25 條修正案引入新的法案，將建立一個總統能力委員會，以審查總統領導國家的能力，並確保政府運作的連續性。

副總統和「或國會等其他機構」行政部門的大多數主要官員可能會依法向國會宣告總統「無法履行其職務的權力和職責」。屆時，副總統將立即擔任代理總統。

自川普被診斷出罹患新冠肺炎 (COVID-19) 以來，佩洛西一直質疑川普的精神健康狀況，要求對他的健康狀況更加透明。

佩洛西週四表示，川普出院後似乎不同以往，可能會有一些判斷力受損的情況。

佩洛西週五再次公開要求，川普需要透露更多有關新冠後的健康狀況，以及他首次感染新冠病毒的確切時間，因為白宮的其他人已被感染。

目前國會還沒有立法會議，因此不太可能認真考慮這項法案，更遑論眾議院或參議院對該新法進行投票。

佩洛西一年前曾領導眾議院啟動川普彈劾程式，而且隨著美國總統大選日即將逼近，該法案成為了一種政治工具，引起人們對川普健康狀況的質疑。佩洛西對此回應：「這與川普總統無關，他將面對選民的判斷。」

(圖片：川普推特)

川普推文回擊，瘋狂的南茜佩洛西正在考慮第 25 條修正案，用賀錦麗 (民主黨副總統候選人) 取代拜登。民主黨希望這一切快點發生，因為瞌睡喬拜登 (川普替拜登取的外號) 已經不在了!!

白宮新聞秘書麥肯尼 (Kayleigh McEnany) 與參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 都回應，新法案是一個荒謬的提案。