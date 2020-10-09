因應更嚴厲防疫措施 英財政部出台最新就業支持計畫

因當局即將祭出更嚴厲的防疫措施，英國政府週五 (9 日) 公布最新的就業支持計劃 (Job Support Program)，為因疫情被迫暫停營運的企業提供薪資補助，幫助它們渡過難熬的疫情危機，預計於 11 月出台。

英國財政大臣 Rishi Sunak 週五 (9 日) 宣布新計畫，政府將向因疫情而被要求關閉的企業提供薪資補貼，特別是酒吧和餐廳，預計 11 月 1 日起實施，共為期 6 個月，且將在明年 1 月進行審核。消息人士指出，新計劃每月可能耗資數十億英鎊。

根據計劃，政府將為符合條件的企業，支付每位員工三分之二的薪水，每月上限為 2,100 英鎊，較當前的休假資助 (furlough scheme) 方案比率更高，後者的補貼比重已逐漸退場，自最初的 80% 來到目前的 60%，10 月初的上限達 1,875 英鎊。

財政部表示，企業只有在營運受到限制情況下，才有資格申請補助，且員工必須連續 7 天以上無法工作。

Sunak 表示：「在這場危機中，英國經濟政策的驅動力始終沒有改變，我一直強調隨著情勢發展，我們會採取必要措施來保護人們的就業和生活，擴大支持計劃將為那些不得不暫時關閉的企業提供安全網，在適當的時候為它們提供支持。」

當被問到新計畫是否為休假資助計劃的延伸，Sunak 解釋一個明顯差別在於，新計劃針對的是那些已關閉的公司。

由於近期感染數激增，英國政府預計將在未來幾天內公布最新防疫措施，此前報導傳出，政府考慮封鎖英國北部地區和部分倫敦地區。

自疫情爆發至今，英國新冠肺炎累計確診數已達 56.5 例，累計死亡 4.3 萬人。英國國家統計局週五 (9 日) 稍早表示，截至 10 月 1 日一週內，英國單日確診病例平均增加 1 倍，每日約達 1.7 萬人，前一週為每日 8,400 人。