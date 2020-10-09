小摩：紓困計畫僵局是最大風險 建議增持現金

由於美國國會和白宮遲遲未能達成新一波刺激計畫協議，部分投行已經開始採取措施，保​​護投資組合免受經濟衰退的影響。小摩 (J.P. Morgan) 董事總經理 Colleen O’Callaghan 就表示，正在為客戶增加現金持有，並警告紓困協議陷入僵局是目前華爾街面臨的最大風險。

管理著超過 30 億美元的資產的 O’Callaghan 在接受採訪時表示：「我們一直在努力減少部分股票持有，可能會以現金形式持有一段時間。」

O'Callaghan 也表示，謹慎地做法是對客戶的資產進行微調，減持部分股票，增加現金部位，然後耐心等待。「我們確實需要看到新的刺激方案，如果沒有，我確實認為市場將會迎來更大的波動。」

她認為，刺激方案的延誤對消費者支出的影響最大，值得注意的是，消費者支出約美國 GDP 的三分之二。隨著年末購物旺季的來臨，O'Callaghan 認為風險會更大。「如果看零售銷售額，有超過 30% 來自第四季。我們需要消費者走出去消費、度假和購物。」

此外，她也表示，一旦對經濟復甦道路和誰贏得美國總統大選等情況更加明朗，她也計畫重新動用這筆現金。

疫情對美國經濟帶來嚴重衝擊，不過美國總統川普在日前卻宣布停止共和黨就刺激法案與民主黨間的談判，直到美國總統大選後，使得美股應聲下跌，也引發美國企業的抨擊浪潮。零售和航空業高管皆表示，若得不到立即性的援助，將會導致更多的人失去工作。