法國8月份工業產出月增1.3% 低於市場預期

根據法國統計機構 (Insee) 在週五 (9 日) 公布的數據顯示，法國 8 月份工業產出較上個月增長 1.3%，是連續第四個月上升，但增速遠低於前幾個月，並低於市場預期。

數據顯示，包括製造業、能源和建築業產值的法國 8 月份工業產出較 7 月份增長了 1.3%，低於前值的增長 3.8%，也低於經濟學家預期的增長 2.1%。

期間內，製造業生產較上個月增長 1%，低於前值的 4.5%，遜於市場預期的上升 2.4%。與去年同期相比則下跌 7%，好於前值的下跌 8.7%，慘於市場預期的下跌 5.5%。而 8 月份能源產出則是增長了 2.8%，建築業產出增長了 4.9%。

在 INSEE 先前的報告中顯示，在當地民眾對失業率的擔憂，及 7 月份出現第二波疫情影響下，法國消費者信心指數意外回落至 94，低於經濟學家平均預期的 99。

INSEE 的調查顯示，疫情持續的情況下，法國儲蓄急劇增長，超過了長期平均，而認為自己的生活水準在過去 12 個月中有所改善的家庭數量，也連續第三個月下跌。

INSEE 指出：「第三季經濟活動反彈的規模將主要取決於家庭消費。」法國政府預計，法國經濟今年將萎縮 11%，多達 80 萬個就業崗位面臨風險。