法國7月份工業生產月增3.8% 低於市場預期

根據法國統計局 (Insee) 週四 (10 日) 公布的數據顯示，法國 7 月份工業生產持續成長，但成長速度已較前一個月有所放緩。

報告指出，在大多數企業在 5 月份重啟營業之後，當地商業活動正迅速激增，不過，有跡象表明，在最初的反彈之後，回升程度已經有所放緩。

數據顯示，法國 7 月份工業生產 (包括製造業、能源和建築業) 較 6 月份成長了 3.8%，不過低於分析師所預期的 5.0%。相較之下，法國 6 月份的工業生產上調至 13.0%。與疫情爆發前的 2 月份相比，法國 7 月份的工業生產萎縮了 7.1%。

從不同類別來看，法國 7 月份的製造業產出較上個月成長了 4.5%，而能源業的產出則維持不變，建築業則成長了 5.0%。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，相關防疫封鎖措施使得法國經濟在第二季陷入前所未有的低迷。這段期間大多數商店、咖啡館和飯店關閉，而法國經濟主要動能消費者支出下跌 16.4%，企業的利潤率下跌至 26%，是自 1983 年底以來的最低水準。

在 INSEE 先前的報告中顯示，在當地民眾對失業率的擔憂，及 7 月份出現第二波疫情影響下，法國消費者信心指數意外回落至 94，低於經濟學家平均預期的 99。

INSEE 指出：「第三季經濟活動反彈的規模將主要取決於家庭消費。」法國政府預計，法國經濟今年將萎縮 11%，多達 80 萬個就業崗位面臨風險。