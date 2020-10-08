郭明錤：華為著眼兩優勢 下一步可能出售榮耀手機業務

美國對華為禁令持續發酵，天風國際證券分析郭明錤認為，華為下一步有可能出售旗下子品牌榮耀系列 (honor) 手機業務，未來有兩個優勢，包括零組件採購不受禁令限制、有助發展高階產品，對品牌、供應商和中國電子業是多贏局面。

郭明錤分析，若華為出售榮耀手機業務，榮耀在採購零組件上將不受美國的華為禁令限制，有助榮耀手機業務與供應商發展。

郭明錤表示，目前華為與榮耀手機業務各自分工，原本被定位成中低端機型的榮耀，在電子零組件可自主控制下，能發展高端機型，也成為未來成長的關鍵，且有助穩定市占率。

郭明錤指出，美國提出華為禁令後，中國其他手機品牌 OPPO、Vivo 與小米等，紛紛搶進市佔，不過榮耀手機平均單價 (ASP) 與小米相似，約 150-220 美元 (約人民幣 1000-1500 元、約新台幣 4300-6300 元)，因此，若榮耀成獨立品牌，將衝擊小米市占。

研調機構 TrendForce 日前則指出，華為禁令尚未減緩，加上華為銷售地區中國內部為主，預期其他中國手機品牌小米、OPPO 與 Vivo 等可望受惠，因此在整體市場規模未明顯擴大下，競爭將更為激烈。

TrendForce 表示，小米、OPPO 及 Vivo 陸續加大生產目標，並同步積極備料，提高市場鋪貨，以小米最為積極，其次為 OPPO，不過，今年半導體產能滿載，零組件也面臨缺料問題，導致該三家手機廠今年難有大幅產量，各手機廠今年市占率變動不大，估華為 14%、小米 12%、OPPO11%、Vivo9%。