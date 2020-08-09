〈財報〉波克夏Q2營業利益年減10% 現金再創歷史新高

週六 (8 日) 股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 公布第二季財報，營業利益年增率報下滑 10% 至 55.13 億美元，而現金儲備則再創歷史新高，報 1466.0 億美元。

圖片：Berkshirehathaway

基於 GAAP 第二季財報關鍵數據：

第二季內執行庫藏股 51 億美元。

截至第二季止，現金儲備再創歷史新高報 1466.0 億美元。

第二季承保業務淨收入報 8.06 億美元，也大幅高於去年同期的 3.53 億美元，年增率報 128.32%。

波克夏海瑟威第二季 A 股每股純益 (EPS) 報 16314 美元，遠高於去年同期的 8608 美元，年增率報 89.52%。

波克夏海瑟威在今年 5、6 月執行了「史上最高」的庫藏股規模，二個月份合計買回了 51 億美元庫藏股，高於 2019 年全年波克夏海瑟威的庫藏股規模。

儘管波克夏在 5、6 月大幅執行庫藏股，但波克夏手中現金仍是繼續增長，截至第二季止已高達 1466.0 億美元，再創歷史新高。

而對比第一季，波克夏第二季在股票市場可是大有斬獲，主要受惠於蘋果股價大漲所帶動，此前第一季波克夏持有的蘋果帳面價值為 638 億美元，第二季是已大幅增值至 915 億美元，大幅增長了 43.41%。