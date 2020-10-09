〈美股早盤〉白宮對紓困案釋開放態度 主要指數早盤高開 賽靈思飆近16%

隨著白宮對大規模紓困方案釋出開放態度，週五 (9 日) 美股延續週四 (8 日) 開盤漲勢，三大主要指數持續開高，道瓊工業指數漲逾 150 點或 0.6%，那斯達克指數漲 0.65%，標普 500 指數也漲 0.6％，費半則漲近 2%，在傳出與超微 (AMD-US) 進行收購談判後，賽靈思 (XLNX-US) 早盤勁揚近 16%。

週二 (6 日) 突然喊停兩黨紓困協商後，美國總統川普週四 (8 日) 表示正在展開有效率的協商，關於航空業援助以及發放每人 1,200 美元的紓困支票等。

同日，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 發言人 Drew Hammill 推文表示，佩洛西與財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 下午進行通話，就「是否可能達成一項全面協議」進行討論。

Hammill 表示，梅努欽明確表示川普總統有意就一項全面紓困方案達成協議，包含失業救濟、直接給付、州及地方政府援助，還有針對航空業的薪資補助等。

針對川普提出的航空業獨立援助措施，佩洛西表示無法接受，稱若白宮和國會無法就全面的刺激方案達成協議，否則她不會支持一項獨立的航空援助計劃。

截至台北時間週五 (9 日)21 時許：

道瓊指數上漲 163.47 點或 0.58%，暫報 28588.98 點

那斯達克上漲 74.41 點或 0.65%，暫報 11495.39 點

標普 500 上漲 20.62 點或 0.60%，暫報 3467.45 點

費半上漲 46.30 點 1.96%，暫報 2402.46 點

台積電 ADR 上漲 0.73% 至每股 88.44 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.775%

紐約輕原油下跌 0.39% 至每桶 41.03 美元

布蘭特原油下跌 0.42% 至每桶 43.16 美元

黃金上漲 1.61% 至每盎司 1925.60 美元

美元指數下跌 0.45% 至 93.225 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

賽靈思 (XLNX-US) 早盤上漲 15.92％，至 122.86 美元。

《華爾街日報》引述知情人士報導，超微半導體 (AMD) 正就收購賽靈思 (Xilinx) 進行談判，交易價值可能超過 300 億美元，最快下週達成。目前雙方均未對收購傳聞發表評論。

AT&T(T-US) 早盤下跌 0.49％，至 28.47 美元。

《華爾街日報》引述知情人士報導，AT&T 旗下的華納媒體 (WarnerMedia) 計劃進行組織重整，以削減 20% 的成本，包含裁減數千名以上的人力，預計重整計畫將在未來幾週展開。

上述報導指出，裁員行動估將衝擊電影工作室華納兄弟 (Warner Bros)，以及 HBO、TBS 和 TNT 等電視頻道。

吉列德 (GILD-US) 早盤上漲 1.23％，至 64.10 美元。

吉列德科學公司週四 (8 日) 發布瑞德西韋 (remdesivir) 最新臨床數據，關鍵數據顯示，相較於安慰劑，瑞德西韋療法可將患者恢復時間縮短五天，且總體研究顯示，該項藥物有降低死亡率的趨勢。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

法國興業銀行利率策略主管 Adam Kurpiel 認為：「在大選前夕，通過一籃子刺激措施的可能性是一場政治輪盤，這只是時間問題。」

GLOBALT 投資組合經理 Keith Buchanan 表示：「紓困案協商消息確實左右市場的日常，近期消息顯示談判已取得部份進展，但華盛頓能否迅速採取行動來緩解經濟壓力，將會成為關鍵。」

市場同時也密切關注美國大選結果走向。BCA Research 分析師表示，川普民調仍顯著落後於拜登，若現任總統落敗，市場的影響將喜憂參半。

BCA Research 報告指出：「民主黨人還將採取更多財政刺激措施，這將受股市熱烈歡迎，然而在大選前達成紓困方案協議的機會已越來越渺茫。」