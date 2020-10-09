別急著買Apple One！蘋果將免費延長Apple TV+ 3個月

蘋果 (AAPL-US) 週四證實，一些免費試閱一年的 Apple TV + 服務將再把免費時間延長 3 個月。

蘋果去年秋季推出 Apple TV+，以購買蘋果產品為條件贈送一年期訂閱服務，立即擴大該串流服務的用戶群。

首批免費試閱的用戶原定於 11 月初到期，意味這些用戶如果沒有取消訂閱，將在到期後開始支付每個月 4.99 美元的訂閱費用。

但現在到期日在明年 2 月前的訂閱戶將可免費延長 3 個月 Apple TV + 的訂閱時間，意味著去年 12 月 1 日購買 iPhone 並於同日啟用 Apple TV + 的用戶，其訂閱服務可以延長至 3 月 1 日，才開始計算訂閱費用。

蘋果尚未透露 Apple TV + 訂閱人數。Apple TV + 的電視節目和電影都不及競爭對手。同樣去年 11 月推出的 Disney + 今年 8 月訂閱人數已超過 6000 萬人；Netflix (NFLX-US) 今年 7 月宣布，全球訂閱戶超過 1.9 億人，但不同於這些服務，Apple TV + 沒有任何重播節目。

雖然 Apple TV+ 初期受到的褒貶不一，但爾後也已有一些節目內容受到好評，例如影集《晨間直播秀 (The Morning Show)》獲得了數項艾美獎提名，且其中一項得獎。

Apple TV + 是 Apple 服務部門的一部分，投資者越來越看重服務部門，且服務部門在 6 月止的一季營收中占比 22%。上個月蘋果推出「Apple One」，並期與數項付費服務綁在一起出售，包括 Apple Music、iCloud 儲存和遊戲服務 Apple Arcade。

蘋果週四股價下跌 0.11 美元或 0.1%，收 114.97 美元。