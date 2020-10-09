〈紐約匯市〉白宮民主黨隔空叫陣 市場觀望刺激談判進度 美元遊走平盤 

美元周四 (8 日) 遊走於平盤，白宮和民主黨針對新一輪刺激談判隔空叫陣，投資人靜待最新發展。

美國總統川普周二擱置和民主黨人的談判，但隨後呼籲國會盡快通過航空業 250 億美元紓困計畫。美國眾議院議長佩洛西周四表示，航空業紓困計畫必須在保證所有議員努力制定全面紓困計畫的情況下，才會在國會通過，川普則說，雙方已經重回談判桌，正取得進展。

Bannockburn Global Forex 策略師 Marc Chandler 說：「美元在盤整。我認為市場缺乏短期信心，部分原因是美國財政政策不確定性、以及對美國總統推文令投資人敏感。沒有什麼新消息改變現狀。」

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數周四變化不大，報 93.60。該指數在 9 月 25 日觸及兩個月高點 94.75 回跌，本周在 93.33 到 93.9 之間狹幅波動。

投資人提高押注民主黨大獲全勝的可能性，這意味著美國實施更大規模財政刺激措施的可能性升高，不利美元。

歐元回落。歐洲央行 (ECB) 表示，在當前高度不確定的大環境下，保持穩健的貨幣政策是合宜之舉。

紐元盤中一度貶值 0.5%，稍早紐西蘭央行官員暗示可能實施負利率。

脫歐談判前景改善，英國認為有 66% 機率達成協議，使英鎊趨於穩定，英鎊兌美元一度升破 1.3 美元。

英國首相強生和歐盟理事會主席 Charles Michel 周三同意，雙方就貿易協議取得進展，雖然還有極大的歧異尚待化解。

彭博資訊分析師認為，官員私下看法比他們的公開發言樂觀。

BDSwiss 研究主管 Marshal Gittler 說：「無論如何，下周的歐盟高峰會不是我們原本想像那麼強硬的最後期限，比較像是另一次『盤點』。」

然而英國疫情正在升溫，將使英鎊未來任何可能的升勢受到打壓。英國政府正在考慮對英格蘭北部部分地區，實施防疫封鎖措施。

英國央行總裁 Andrew Bailey 表示，自己不認為第二波疫情破壞力會像第一波一樣強大，且對英國退歐協議的前景表示樂觀；但他也說，央行準備好利用政策火力，限制第二波疫情帶來的衝擊。

截至週五 (9 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.5701。-0.02%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 0.1762 美元。+0.03%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.2934 美元。+0.02%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7170 美元。+0.04%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3192 加幣。-0.04%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 106.00 日圓。+0.00%