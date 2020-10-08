台幣一度升破28.7元 終場轉貶收28.966元

台北股匯市今 (8) 日買氣熱絡，新台幣兌美元匯價再度發動攻勢，午盤過後更直接摜破 28.7 元關卡，一度衝上 28.679 元，勁揚 2.86 角，挑戰「彭淮南防線」，但終場在央行進場調節下，台幣由升轉貶，收 28.966 元，貶 0.1 分，成交金額 12.14 億美元。

台股今天強勢上漲 140 點，收在最高 12887 點，成交值也回到 2000 億元之上，其中，外資大幅買超 177 億元。新台幣兌美元以 28.93 元開出後，隨即強升逾 2 角，並在午盤過後續衝，一度升至 28.679 元的價位，觸及 9 年半新高，升值幅度達 2.86 角。

不過，央行按慣例在尾盤進場調節，新台幣終場轉貶 0.1 分，收在 28.966 元兌 1 美元，匯銀人士指出，進口商及散戶近期投入市場買匯的意願逐漸增加，帶動今日台北外匯市場成交金額攀至 12.14 億美元。

台灣外匯存底逼近 5000 億美元大關，外匯局長顏輝煌昨日表示，新台幣上漲是供需問題，因美元供給大於需求，導致美元下跌、台幣等亞幣強勢。顏輝煌強調，央行採管理浮動匯率制度，維持外匯市場秩序和台幣穩定是央行慣例。

觀察主要貨幣走勢，台幣兌美元匯價近乎平盤；韓元強勢升值 0.48%；人民幣、日圓、泰銖、英鎊、澳幣及紐元同步走升；歐元則貶值 0.13%。